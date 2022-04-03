Страсбург, Франция, , 00:37 — REGNUM Депутат Европарламента, глава делегации по связям с Закавказьем Марина Кальюранд осудила действия Баку в Нагорном Карабахе в ходе беседы с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз — Азербайджан Джаванширом Фейзиевым. Заявление евродепутата было обнародовано на сайте Европарламента.

Марина Кальюранд Vm.ee

«Я поделилась своей обеспокоенностью неспровоцированным военным вторжением Азербайджана в Нагорный Карабах на прошлой неделе, что является нарушением заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», — сообщила Кальюранд.

Она призвала Азербайджан отвести войска в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями. Она также призвала допустить на подконтрольную Баку территорию Нагорного Карабаха техническую миссию ЮНЕСКО, чтобы та могла проверить заявления Еревана о том, что на этой территории якобы начали разрушать армянские церкви и другие объекты культуры.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.