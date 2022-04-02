Великий Новгород, 3 апреля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Житель города Боровичи, солдат-контрактник Даниил Титов погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Военнослужащий посмертно награждён орденом Мужества.

Vk.com/nikitinandrey2017 Даниил Титов

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«Добрый, настойчивый и целеустремленный парень всегда мечтал стать военным. После прохождения срочной службы в Вооружённых Силах РФ остался служить по контракту. Мужественно выполняя свой долг, отдал жизнь ради восстановления мира и спокойствия», — рассказал губернатор на своей странице в соцсети.

Андрей Никитин высказал соболезнования семье погибшего солдата.

Ранее от губернатора стало известно о гибели в ходе спецоперации двух жителей Новгородчины — майора Сергея Емельянчика и рядового Николая Калинина.