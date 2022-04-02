Тюмень, 3 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Тюмени 11-летний школьник Ермолай носит необычную причёску: на его затылке выбрит знак Z в поддержку российской армии. Об этом сообщает портал 72. ru.

(сс) Z

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"В поддержку спецоперации на Украине мой ребенок попросил сделать ему причёску с выстриженной буквой Z. Я сама не парикмахер, но иногда подстригаю детей. Вот так и получилась у нас стрижка Z», — пояснила мать Ермолая.

Женщина сообщила журналистам, что Ермолай хоть и учится в пятом классе, но активно интересуется политикой и историей.

«В последнее время говорили с ним о распаде СССР, о тяжелом времени 90-х годов, о различных войнах, выпавших на долю нашей страны. Вот сегодня говорит, что одноклассники спросили про эту букву. Он ответил: «Это значит, что я за Россию!» — отметила тюменка.

Напомним, что в Тюмени регулярно проходят различные акции в поддержку действий российский войск по дефашизации Украины. Знак спецоперации Z составлялся из окон мэрии, автомобилей, флагов.

«Сегодня важно быть вместе, быть едиными, чтобы пройти этот период испытаний достойно, выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс. Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма», — пояснял глава Тюмени Руслан Кухарук акцию светящихся окон.