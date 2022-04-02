Оттава, 2 апреля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Частный самолет, на борту которого находились два человека, совершил аварийную посадку в Канаде. Об этом 2 апреля сообщил телеканал CTV.

Roderick Eime Частный самолет

ЧП произошло рядом с аэропортом Карп на западе Оттавы.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи потерпели крушение недалеко от города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо.