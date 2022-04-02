Москва, 2 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Националисты в течение многих лет действовали свободно на Украине, и их представители находились во власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали — представители этих самых националистических элементов были во власти, вот это самое страшное», — заявил Песков.

По словам Пескова, Россия рассчитывает на запрет националистических идей на Украине.