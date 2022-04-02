Мадрид, 2 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 30-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Алавесом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Atleticodemadrid.com Игроки «Атлетико»

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Ренан Лоди, Шиме Врсалько, Жоффрей Кондогбья, Тома Лемар, Маркос Льоренте, Жоау Феликс, Антуан Гризманн.

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Науэль Теналья, Рубен Дурте, Виктор Лагуардиа, Флорьян Лежен, Томас Пинья, Луис Риоха, Гонсало Эскаланте, Эдгар Мендес, Пере Понс, Хоселу.

Бригада арбитров: Марио Мелеро | Хосе Луис Мартинес | Хоан Мендес | Мануэл Ореллана.

На данный момент «Атлетико», одержав шестнадцать побед и набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 22-мя очками идет на последней двадцатой позиции.