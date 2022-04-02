Рим, , 20:56 — REGNUM Римский футбольный клуб «Лацио» в матче 31-го тура регулярного сезона Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Сассуоло». Матч, проходивший на стадионе «Стадио Олимпико», завершился со счетом 2:1.

ФК «Лацио»

Забитыми мячами в составе римского клуба отметились Мануэль Ладзари (17') и 27-летний центральный полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич (51' Луис Альберто). Единственный гол гостей на 90+4-й минуте забил 22-летний ивуарийский полузащитник Хамед Траоре.

Желтые карточки получили Гиоргос Кириакопулос, Фелипе Андерсон, Давиде Фраттези и Абду Харруи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Ассистенты главного судьи — Луиджи Росси и Орландо Панотта.

Статистика матча («Лацио"/ «Сассуоло»)

Удары 14/17

Удары в створ 5/5

Владение 55%/45%

Угловые 4/3

Нарушения 11/8

Составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ладзари, Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди, 79'), Альберто (Акпо-Акпро, 90'), Милинкович-Савич (Башич, 85'), Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.

«Сассуоло»: Консильи, Айхан, Мюлдюр (Толян, 74'), Феррари, Кириакопулос (Рожерио, 46'), Траоре, Энрике, Распадори, Дефрель (Оддей, 85'), Скамакка (Самеле, 89').