Виго, Испания, 2 апреля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Виго на стадионе «Балаидос» «Сельта» в матче 30-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Антон Зайцев Карим Бензема

Стартовые составы команд:

«Сельта»: Матиас Дитуро, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Фран Бельтран, Нолито, Брайс Мендес, Тиаго Гальярдо, Яго Аспас.

«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Сливочным» не смогут помочь Эден Азар, Лука Йович, Иско и Мигель Гутьеррес, продолжающие восстанавливаться от повреждений.

Последний матч «Реала» и «Сельты», проходивший 12 сентября в рамках 4-го тура чемпионата, завершился со счетом 5:2 в пользу мадридской команды. Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Карим Бензема (24' Федерико Вальверде, 46' Мигель Гутьеррес, 87' пенальти), Винисиус Жуниор (54' Карим Бензема) и Эдуардо Камавинга (72').