Бернли, Великобритания, 2 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. 2 апреля «Манчестер Сити» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Бернли». Игра, проходившая на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

«Манчестер Сити»

Первый мяч в дебюте встречи забил атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после передачи Рахима Стерлинга — 0:1. Через двадцать минут Илкай Гюндоган удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Бернли"/ «Манчестер Сити»)

Удары 3/18

Удары в створ 1/6

Владение 23%/77%

Угловые 1/8

Нарушения 11/6

Составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Кевин Лонг, Джек Корк (Джей Родригес, 71'), Джон Броунхилл, Дуайт Макнил (Максвелл Корне, 46'), Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Ваут Вегорст (Эшли Барнс, 81').

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне (Бернарду Силва, 78'), Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Филип Фоден (Габриэл Жезус, 64').

«Манчестер Сити», одержав победу и набрав 73 очка, обошел «Ливерпуль» и вновь вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 21-м очком остался на девятнадцатом месте в зоне вылета.