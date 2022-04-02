Оренбург, 2 апреля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 излечился уже 200 251 пациент. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявили в регионе 211 212 случаев коронавирусной инфекции. В стационарах находятся 336 граждан, в том числе 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от ковида уже 3887 человек, добавили в штабе.