Леверкузен, Германия, , 18:50 — REGNUM 2 апреля в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче 28-го тура Бундеслиги 2021/22 принимал берлинскую «Герту». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Мусса Диаби Www.psg.fr

Первый мяч на 35-й минуте встречи забил Лукас Аларио после передачи Муссы Диаби — 1:0. Через пять минут Карим Беллараби удвоил преимущество хозяев — 2:0. По занавес первой половины центральный полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида сократил отставание берлинской команды в счете — 2:1.

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле на 65-й минуте встречи, заменив Карим Беллараби.

Составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Та, Беккер (Хинкепи, 73'), Коссуну, Тапсоба, Паулиньо, Андрих, Диаби, Арангис (Паласиос, 65'), Беллараби (Азмун, 65'), Аларио (Шик, 65').

«Герта»: Шволов (Лотка, 16'), Пекарик, Бойата, Миттельштадт (Уинклер, 65'), Кемпф, Штарк (Рихтер, 64'), Дарида, Сердар (Гехтер, 46'), Аскасибар, Тузар, Бельфодиль (Зельке, 75').