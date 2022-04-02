Новосибирск, 2 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Новосибирске на меры поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, из бюджета дополнительно выделено два миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В городской администрации уточнили, что оказание социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей носит заявительную форму.

Помощь касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера. Обращаться нужно в отдел социальной поддержки населения администрации района по месту проживания или в мэрию.