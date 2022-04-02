Лондон, 2 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Лондоне активисты движения National Assembly проводят акцию протеста против резкого роста цен на электричество и газ, сообщает РИА Новости 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Протестующие вышли к резиденции премьер-министра Бориса Джонсона и потребовали его отставки. Аналогичные акции запланированы в других городах, в частности — в Ливерпуле и Манчестере.

В Великобритании на 54% был повышен ценовой порог на газ и электричество, который не могут превышать поставщики. Изменения вступили в силу в апреле, когда регулятор обновил ценовой порог.