Новосибирск, 2 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 974 пациента, в том числе 18 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 236 случаев заражения коронавирусом. За это же время 811 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 251640 случаев заражения коронавирусом, 233001 пациент выздоровел, умерли 5394 человека. В реанимации находятся 153 человека, на ИВЛ – 20 пациентов.