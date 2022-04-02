Новосибирск, 2 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области для обеспечения устойчивости экономики и рынка труда создадут дополнительные временные рабочие места. Об этом сообщили в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

«В регионе действует перечень предприятий для организации общественных работ – в него включены уже 176 предприятий», — уточнили в областной администрации.

Для ищущих работу и безработных граждан будут организованы 1307 временных мест — ремонтные работы, сезонные сельскохозяйственные, а также работы, связанные благоустройством, озеленением и уборкой территорий, с подготовкой отопительного сезона.