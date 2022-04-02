Киев, 2 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Бойцы Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе, сообщил 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

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Руководит штурмом командир полка Замид Чалаев.

«У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая. За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Ранее Кадыров сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» находятся боевики украинских нацбатальонов.