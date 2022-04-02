Бернли, Великобритания, 2 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» футбольный клуб «Бернли» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 встретится с «Манчестер Сити». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусонгом. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майкл Солсбери.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Кевин Лонг, Джек Корк, Джош Боунхилл, Дуайт Макнил, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Ваут Вегорст.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Филип Фоден.