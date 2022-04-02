Новосибирск, 2 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области сохраняется обязательный масочный режим для работников сферы услуг при непосредственном взаимодействии с клиентами. При этом для граждан действует рекомендательный характер ношения масок для граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в Новосибирской области сохраняется тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Это и позволило принять ряд решений по масочному режиму и перепрофилированию ковидных госпиталей.

«Масочный режим доказал свою эффективность, сейчас он носит рекомендательный характер, но при этом мы призываем жителей, которые принимают участие в массовых мероприятиях, обезопасить себя и окружающих, использовать маску, также масочный режим рекомендуем в общественном транспорте», — подчеркнул он.

При этом ревакцинация остаётся приоритетом.