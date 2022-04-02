Лондон, 2 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Брентфорд». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Granada Тимо Вернер

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

«Брентфорд»: Давид Райя, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Рико Генри, Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен, Виталий Джанельт, Мадс Расмуссен, Айвен Тоуни, Байан Мбеумо.

В текущем сезоне 26-летний форвард «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер принял участие в четырнадцати турах чемпионата Англии по футболу, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.