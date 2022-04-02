Ливерпуль, Великобритания, 2 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. 2 сентября «Ливерпуль» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уотфордом». Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0.

Kevin Walsh Фабиньо

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились 25-летний нападающий сборной Португалии Диогу Жота (22' Джозеф Гомес) и 28-летний опорный полузащитник сборной Бразилии Фабиньо (89' пенальти). Желтые карточки получили Джозеф Гомес (45+1') и Хуан Камило Эрнандес (59').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 90'), Джордан Хендерсон, Кертис Джонс (Фабиньо, 62'), Диогу Жота, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах (Садио Мане, 69').

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Кико Фемения, Самир, Кристиан Кабаселе, Имран Луза (Том Клеверли, 78'), Исмаила Сарр, Мусса Сиссоко, Хуан Камило Эрнандес (Эммануэль Деннис, 78'), Юрай Куцка, Жуан Педро (Джошуа Кинг, 78').

«Ливерпуль», одержав 22-ю победу в сезоне и набрав 72 очка, обошел «Манчестер Сити» и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» с 22-мя очками остался на восемнадцатой позиции в зоне вылета.