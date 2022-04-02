Элиста, 2 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 68 человек, выздоровели 99 пациентов. Об этом ИА REGNUM в региональном оперштабе 2 апреля.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За весь период пандемии в Калмыкии выявили 50 278 носителей коронавируса, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 48 752 пациента.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались829 пациентов.