Москва, 2 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. О новых фактах, подтверждающих опасную деятельность биолабораторий на Украине, сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Мы можем с уверенностью говорить об обнаружении нами новой информации, подтверждающей опасную деятельность украинского режима во взаимодействии с США по бактериологической программе. В том числе были выявлены признаки возможных бактериологических диверсий. Так, например, вскрылся факт, что в ноябре 2020 года были обнаружены возле одной из школ зараженные денежные купюры», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Парламентарий также рассказала, что на территории ЛНР сейчас по поручению парламентской комиссии работает от Госдумы председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

«Вся полученная нами информация будет предметом парламентского расследования, войдёт в досье и будет передана в уполномоченные органы», — заверила Яровая.

Представители Минздрава ЛНР выступят экспертами в расследовании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.