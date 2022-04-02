Москва, 2 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Любые попытки внести раздор, недопонимание, червоточинку в отношения между Россией и Белоруссией обречены на провал. Об этом 2 апреля заявил член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы) Александр Школьник ко дню единения народов России и Белоруссии, его слова приводит ОП РФ в своем телеграм-канале.

Победители

«Сколько бы не было желающих внести раздор, недопонимание, червоточинку в отношения между нашими странами, уверен, что эти попытки обречены на провал. Потому что мы выработали общий моральный иммунитет против вирусов национализма и беспамятства. Мы вместе пережили страшные события Великой Отечественной», — отметил Школьник.

Также директор музея Победы напомнил, что первый удар немецко-фашистских захватчиков приняла на себя Брестская крепость в Белоруссии, а затем советские солдаты, среди которых были также и жители обеих стран, вместе сражались подо Ржевом, Курском, Сталинградом, а также вместе освобождали от нацизма страны Европы, вместе дошли до Берлина. И народы обеих стран это помнят и чтят подвиг предков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

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