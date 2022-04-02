Ханты-Мансийск, , 15:18 — REGNUM Власти Югры выделят более шести миллиардов рублей на обеспечение устойчивости экономики региона в период санкционного давления. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Флаг Югры

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

На финансовую поддержку малого и среднего бизнеса для компенсации банковской процентной ставки и лизинговых платежей в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 20%. будет направлено 20 млн рублей.

На докапитализацию Фонда развития Югры для финансовой поддержки в форме займов, компенсации процентной ставки по кредитам и займам, участия в договорах инвестиционного товарищества — 1,5 млрд рублей.

На организацию временных работ для сотрудников организаций, находящихся под риском увольнения, профессиональное обучение, расширение возможности участия работодателей в подпрограмме «Повышение трудовой мобильности граждан» — более 522 млн рублей.

На предоставление единовременной денежной выплаты семьям с детьми-инвалидами и семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, проживающим в Югре, в размере 5 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка — свыше 441 млн рублей.

На поддержку социально не защищенных категорий граждан, имеющих право в связи с наличием определённых заболеваний на лекарственное обеспечение за счёт средств бюджета ХМАО — более 3,2 млрд рублей.

На бесперебойную работу медицинского оборудования и сокращение сроков аварийных и плановых ремонтов — 260 млн рублей.

И 25,8 млн рублей будут потрачены на возмещение части затрат производителям хлеба и хлебобулочных изделий на условиях софинансирования из федерального бюджета.