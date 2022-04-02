Новосибирск, , 15:22 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных кафе. Далее соглашения заключат с самими предпринимателями.

Летнее кафе

Согласно документу, с 1 мая по 30 сентября стационарные предприятия общественного питания смогут разместить летние площадки или веранды возле своих заведений на муниципальной земле. Мера принята для оказания поддержки таких заведений.

Предприниматели должны будут нужно выполнить следующие условия: летние кафе будут размещаться после заключения соответствующего соглашения, собственники должны следить за содержанием занятой территории, должна использоваться только уличная мебель, а также должны соблюдаться ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности.