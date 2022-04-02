Москва, 2 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Террористический акт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области был предотвращен спецназом Росгвардии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Отмечается, что в ходе патрулирования росгвардейцы нашли самодельное взрывное устройство после чего ими был оцеплен участка возле него и эвакуировали на безопасное расстояние мирные жители.

«В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело о теракте по факту авиаудара киевских боевиков по нефтебазе в Белгороде возбудил Следственный комитет России.

Читайте также: СК возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде