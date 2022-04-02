Чита, , 14:27 — REGNUM За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на вермишель (12,3%). Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также цены повысились на: муку пшеничную — 8,2, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 7,0, лук репчатый, печенье — 6,3, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 5,8, крупу гречневую-ядрицу — 5,5, бананы — 5,4, картофель — 5,0, масло подсолнечное — 4,3, сахар-песок — 4,2, пшено, огурцы свежие — 3,7, соль поваренную пищевую — 3,6, капусту белокочанную свежую, чай черный байховый — 2,8, рис шлифованный — 2,7, сметану — 2,6, говядину, кроме бескостного мяса — 1,8, колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 1,7, смеси сухие молочные для детского питания — 1,6, маргарин — 1,1, свёклу столовую — 0,9, яйца куриные, масло сливочное — 0,8, рыбу мороженую неразделанную — 0,7, баранину, кроме бескостного мяса, творог — 0,4, сосиски, сардельки, — 0,3, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, помидоры свежие — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 5 по 11 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на сахар-песок (20,5%).

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