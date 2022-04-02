Пермь, 2 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечился ещё 701 пациент. Об этом 2 апреля сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего эту болезнь победили уже 348 359 пермяков. А выявили с начала пандемии 360 482 носителя коронавируса.

В стационарах в тяжёлом состоянии пребывают 70 пациентов. 26 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида уже 8656 человек.