Варшава, 2 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Как считает премьер-министр Польши Матеуш Моравеций, требование России платить за природный газ в рублях якобы является «шантажом», которому Варшава не поддастся.

Gov.pl Матеуш Моравецкий

«Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли Варшава оплачивать российский газ в рублях, его слова приводит ТАСС.

Также Моравеций призвал власти Германии, Австрии и других стран Евросоюза не выполнять эти требования России.

Кроме того, премьер-министр Польши указал на то, что такое требование российской стороны принято из желания обойти введенные ЕС антироссийские санкции.

«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введённые странами Запада антироссийские санкции не работают, о чем говорит укрепление рубля.

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