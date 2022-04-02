Варшава, , 13:48 — REGNUM Введённые странами Запада антироссийские санкции не работают, о чем говорит укрепление рубля. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своих страницах в соцсетях.

Матуш Моравецкий Pis.org.pl

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют», — отметил он в своем сообщении.

Также Моравецкий указал на то, что курс российского рубля возвращается в тем значениям, которые были до начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, что свидетельствует о неэффективности санкций.

«Курс рубля возвращается к своему значению. … Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (стран Запада – ред.) желали», — добавил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне курс российского рубля впервые с 23 февраля, до начала спецоперации ВС РФ, снизился до значений менее 81 рубля за американский доллар.