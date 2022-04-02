Тюмень, , 13:46 — REGNUM Внешнеторговый оборот Тюменской области с Белоруссией за 2021 года вырос в 2,2 раза и составил порядка $30 млн. об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Передача пассажирских автобусов Минского автомобильного завода Cap.ru

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В Тюмени для пассажирских перевозок используется 300 автобусов Минского автомобильного завода. В многоквартирных домах областной столицы установлено 132 лифта, произведённых в Могилёве.

Работает проект тюменско-белорусской интеграции «Пышминская долина», включающий технопарк с сельхозтехникой, а также организации учебно-практического центра современных агротехнологий.

Кроме того, действуют региональные общественные организации «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь» и «Союз-интеграция братских народов».

Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, Белоруссия входит в число основных торговых партнёров региона.