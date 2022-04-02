Иркутск, , 13:37 — REGNUM В условиях жёстких антироссийских санкций поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стала приоритетной задачей властей Приангарья. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Мы уже предоставляем субсидии на возмещение части затрат, уплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей и другое. Сегодня на ангарском предприятии «Каравай», одном из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции, также обсудили проблемные вопросы. Текущая ситуация сказалась и на этом заводе. Тем не менее, здесь сформирован стратегический запас зерна и муки до нового урожая, Более того, «Каравай» решил зафиксировать цены на востребованные наименования хлеба», — пояснил глава области.

По словам Кобзева, сейчас и другие производители тоже пошли на этот шаг. В их числе — «Белореческое», «Саянский бройлер», «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», «Окинский», «Иркутский масложиркомбинат».

«В списке продуктов, помимо хлеба — яйца, молоко и молочные продукты, колбаса, а также ряд других продуктов первой необходимости. Благодарен руководству компаний за правильную гражданскую позицию и заботу о людях», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, производители Приангарья продолжают работу в условиях антироссийских санкций. Региональные компании работают слаженно и бесперебойно.

Читайте также: Нацпроект помогает Приангарью сдерживать цены на хлеб в условиях санкций