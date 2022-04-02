Москва, , 12:56 — REGNUM Ответы глав Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также Европейского (ЕКА) и Канадского космических агентств (ККА) на требования снятия незаконных санкций с предприятий космической отрасли РФ обнародовал 2 апреля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Из ответа главы НАСА Билла Нельсона следует, что американское агентство намерено, несмотря на санкционные меры, вести сотрудничество с российской стороной по Международной космической станции (МКС).

Также глава ККА Лиз Кэмпбелл указала на то, что агентство из Канады не работает с предприятиями РФ, которые попали под санкции. В то же время, глава ЕКА Йозеф Ашбахер ответил, что он направит запрос главы Роскосмоса на рассмотрение государств — членов агентства, потому что «подобные вопросы находятся в области их ответственности».

Как отметил Рогозин, из этих ответов следует, что санкции не снимут, но при этом они не будут работать в тех сферах, которые нужны Западу и добавил, что это является для России неприемлемым.

«Восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, глава Роскосмоса отметил, что целью санкций Запада является блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных предприятий России.

«Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на данный момент ракетно-космическая отрасль России имеет все необходимые компетенции для того, чтобы готовить людей к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы.

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