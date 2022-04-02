Москва, 2 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Досрочно, в ночь на 9 апреля, закончится продажа туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа из-за повышенного спроса. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Ростуризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Уточняется, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка ведутся на протяжении двух недель и за это время туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс. человек, а в общей сложности программой с начала года воспользовались свыше 1,2 млн человек.

Также указывается, что на названную программу огромный спрос, выросший в два раза в сравнении с прошлым окном продаж с 18 января по 28 февраля и в пять раз увеличившийся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства. Они скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — приводит пресс-служба слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что полётные программы по самым популярным летним направлениям могут быть восстановлены весной 2022 года.

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