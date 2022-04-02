Салехард, 2 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 апреля за сутки госпитализировали шесть человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 73 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 17 ямальцев. Заразились коронавирусом 82 человека — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 2 апреля зарегистрировано 135 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 133 596 человек, 1034 скончались.