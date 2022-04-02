Рим, , 12:25 — REGNUM В настоящее время Европейский союз готовит новые санкции против России, которые не затронут энергетический сектор и будут такими, чтобы их было сложно обойти. Об этом 2 апреля сообщил во время своего выступления на форуме «Амброзетти» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его слова приводит агентство ANSA.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент», — сказал он.

Также Джентилони отметил, что новые антироссийские санкции задумываются так, чтобы была ограничена возможность их обойти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции приносят больше вреда американской экономике, чем России.

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