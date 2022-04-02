Рим, 2 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В настоящее время Европейский союз готовит новые санкции против России, которые не затронут энергетический сектор и будут такими, чтобы их было сложно обойти. Об этом 2 апреля сообщил во время своего выступления на форуме «Амброзетти» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его слова приводит агентство ANSA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент», — сказал он.

Также Джентилони отметил, что новые антироссийские санкции задумываются так, чтобы была ограничена возможность их обойти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции приносят больше вреда американской экономике, чем России.

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