Вашингтон, 2 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Введенные Вашингтоном антироссийские санкции приносят больше вреда американской экономике, чем России. Об этом 2 апреля заявил экс-аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«(Санкции) эффективны не в плане оказания влияния на российскую политику, а в плане нанесения вреда американской экономике», — сказал он в беседе с RT.

Также эксперт отметил, что, по его мнению, в результате этого многие из тех, кто до этого поддерживал президента США Джо Байдена, разочаровались в его политике и потому мейнстримные СМИ, такие как The New York Times и CNN, ранее подтвердили связь его сына — Хантера Байдена — с Украиной.

«Высокие цены на топливо — это то, что американцы видят не только на заправках, но и в продуктовых магазинах, где всё подорожало, а в некоторых случаях вообще исчезло с полок», — добавил Джатрас.

При этом эксперт уточнил, что антироссийские санкции оказались еще более разрушительными для экономики Евросоюза.

«В военном отношении на Украине мы были готовы сражаться до последнего украинца, а в экономическом будем сражаться до последнего европейца», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работники федерального правительства ФРГ повысили себе зарплаты, а немецкие министры в то же время призывают население готовиться к падению уровня доходов.

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