Киев, 2 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Украинские боевики в Мариуполе оказались «загнанными в угол», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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По его словам, сейчас у украинской стороны есть «два «очевидных выбора»: оказавшимся в такой ситуации людям стоит добровольно сложить оружие, в ином же случае может быть смерть «без почестей».

Кадыров обратил внимание, что боевики нацбатальонов удерживают в заложниках тысячи мирных жителей, и боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию.