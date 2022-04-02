Барнаул, 2 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 2 апреля 2022 года за сутки выявлены 273 новых носителей (на 16 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 4659 до 5175 (на 516 больше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 611 (+10 за сутки) и 212 362 (+252 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 190 (-5 за сутки). Из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 014 человек, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 757 жителей края (-29 за сутки). Кроме этого, 75 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-8 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 937 зараженных коронавирусом (+38 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 262 130 человек, выздоровели 245 645 человек (+477 за сутки).

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