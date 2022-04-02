Иваново, 2 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Арт-проект «Тарковский 90» откроется 4 апреля в творческой резиденции на Ивановском железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Проект приурочен к 90-летию великого режиссёра.

Андрей Тарковский на съемках фильма «Солярис»

В рамках проекта состоится выставка, основу которой составит юрьевецкий архив Андрея Тарковского. Фотографии, сделанные во время поездок режиссёра в разных городах мира, были собраны киноведом Ольгой Сурковой, и теперь будут представлены широкому зрителю.

Также зрители смогут услышать аудиозаписи, рассказывающие о современном кино, о фильмах и о жизни современного режиссеру общества. Будут представлены редкие архивные документы.

В рамках проекта будет работать лекторий — о творчестве Андрея Тарковского расскажут крупнейшие отечественные кинокритики и кинематографисты.

Материалы для выставки представлены ГБУ «Музеи города Юрьевца» и Международным институтом Андрея Тарковского (Флоренция, Италия).

Отметим, что к 90-летию со дня рождения Тарковского в Ивановской области подготовлена масштабная программа, включающая в себя творческие встречи, выставки, кинопоказы.