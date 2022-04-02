Симферополь, 2 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Два человека сорвались со скалы в районе смотровой площадки Битака в Симферополе ночью 2 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

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Сообщение о том, что два человека сорвались со скалы и не могут самостоятельно передвигаться, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 01:29 2 апреля.

На место были направлены спасатели специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе поисков сотрудники МЧС обнаружили пострадавших. Иа оказали доврачебную помощь, а затем передали бригаде скорой помощи.