Тюмень, , 11:17 — REGNUM В Тюменской области санкции подвигли изменить технологию в деревообработке, которая существовала 30 лет. Она стала более современной и полностью независимой от импорта. сообщает телекомпания «Регион-Тюмень».

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В Винзилях деревообрабатывающее производство существует 90 лет. С 1986 года здесь начали производить цементно-стружечные плиты, которые широко используются в строительстве.

Технология производства плит здесь не менялась 30 лет. И если дерево и цемент являются исконно российскими компонентами, то одну из добавок поставляли из Австралии. Когда поставки из страны, ставшей недружественной, прекратились в тюменской компании начали искать альтернативное сырье. И нашли новую отечественную рецептуру, которая сделала производство импортонезависимым. Предприятие не остановилось, в заказчиках недостатка нет.

Отмечается, что оборудование на производстве модернизируют собственными силами. На предприятии 80% работников проживают в Винзилях, остальные приезжают из Тюмени.