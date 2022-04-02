Челябинск, 2 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 659 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе излечились уже 303 813 пациента. А подтверждено за весь период пандемии было 319 512 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 6945 человек. Скончались от COVID-19 ещё восемь граждан.