Пекин, 2 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Спецоперация Вооруженных сил (ВС) России по денацификации и демилитаризации Украины может «похоронить» мировую гегемонию США и способствовать окончанию доминирования американского доллара. Об этом 2 апреля пишет китайская газета Global Times (GT).

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

По мнению автора материала, Вашингтон собирался использовать кризис вокруг Украины для ослабления России и получения выгоды в экономической и политической сферах, а также для того, чтобы у Европы не было стратегической автономии.

При этом отмечается, что к антироссийским санкциям не примкнули многие страны — члены ООН и такая нейтральная позиция ряда стран и регионов стала ударом по западным странам во главе с США, привыкшим навязывать другим государствам свои ориентиры.

Также профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил изданию, что в данный момент власти США управляет Евросоюзом, используя для этого НАТО, однако в течение ближайшего времени альянсу придется столкнуться с трудностями.

«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?», — отметил китайский эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что конечной целью антироссийских санкций США, Канады, Евросоюза и Японии в отношении отечественных высокотехнологичных предприятий является разрушение экономики России.

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