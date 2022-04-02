Воронеж, , 10:59 — REGNUM Маршрутный автобус попал в автоаварию в Воронеже, пострадали три человека, сообщили 2 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП в Воронеже Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 1 апреля около 12:20 на улице Кузнечная, у дома №10. По предварительным данным, водитель «Лада Калина», двигаясь по улице Боровская со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Электровозная, совершая разворот, не предоставила преимущество двигавшемуся навстречу автобусу «ПАЗ Вектор», в результате произошло столкновение.

В результате в больницу с травмами была доставлена водитель легкового автомобиля. Также позже за медицинской помощью самостоятельно обратились два пассажира автобуса.

Полиция устанавливает обстоятельства ЛТП, по факту аварии начата проверка.