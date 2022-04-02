Тюмень, 2 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Тюменской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1,156 млн человек. Охват взрослого населения полным курсом прививок от коронавируса составляет 93,2%, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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План вакцинации 80% взрослого населения в Тюменской области исполнен. Кроме того, продолжается вакцинация от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.

Как ранее сообщало РЕ, всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 апреля коронавирус выявили у 186 232 человек, выздоровели 175 928 пациентов, скончались 4230.