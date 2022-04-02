Тюмень, , 10:04 — REGNUM В Тюменской области неработающим пенсионерам и гражданам, получающим пенсию по инвалидности, утвердили единовременную выплату в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Выплата долга

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Выплата будет перечислена автоматически с апреля — на счёт получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки, с мая — Почтой России на дом в соответствии с графиком доставки пенсии.

Данную меру поддержки получат около 300 тыс. жителей региона.