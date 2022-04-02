Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает 2 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли около 550 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. детей. Людям перечисляют единовременные выплаты и оказывают всестороннюю помощь.