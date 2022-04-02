Донецк, 2 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:08 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР.